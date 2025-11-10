Мазепин заявил, что Покровская решила покинуть сборную из-за возраста

Татьяна Покровская приняла решение покинуть пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию из-за возраста. Об этом журналистам сообщил председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

Мазепин объяснил, почему Покровская решила покинуть сборную
Покровская объявила об уходе из сборной России 10 ноября, ее преемницей станет Светлана Ромашина.

"Герой труда добровольно приняла решение стать советником руководителя федерации и представила свою преемницу Светлану Ромашину. В ближайшее время обратимся в Минспорт о ее назначении, - сказал Мазепин. - Возраст, ей исполнилось 75 лет, большая нагрузка. Чтобы подготовить сборную, нужно по максимуму вложиться. Она приняла решение о выборе преемника".

Покровская возглавляла национальную команду с 1998 года. Она будет работать советником председателя федерации.

