Названа причина смерти двукратного олимпийского чемпиона Сисикина

Олимпийский чемпион 1960 и 1964 годов в командных соревнованиях, пятикратный чемпион мира по фехтованию на рапирах Юрий Сисикин умер во сне, у него был рак. Об этом ТАСС сообщила трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова.

"Нас трое оставалось - [Виктор] Жданович, я и он, - сказала Горохова. - Теперь осталось только двое. Я первая всем сообщила, много было хороших слов в его адрес. Он был очень симпатичный, веселый человек, никогда не нервничал. Прекрасно вспоминается, когда в командных соревнованиях последний бой он проигрывал со счетом 1:4 поляку. И у него оторвалась мышца, ему накололи, перебинтовали, и с порванной мышцей он выиграл со счетом 5:4 и обеспечил золотые медали. Был шутник такой, его стиль фехтования всем нравился".

"Ему было 88 лет. У него был рак, о котором он даже не знал. Он слег дома, ему сделали операцию на тазобедренном суставе. Он умер ночью во сне, был дома и уже не ходил. Хотя до последнего дня работал. Он даже не знал, что у него была онкология предстательной железы", - добавила Горохова.

Сисикин работал в качестве судьи на Олимпийских играх 1980 и 1988 годов, а также на 12 мировых первенствах. В 2007 году он был введен в Зал фехтовальной славы России.