Российские велогонщики получили нейтральный статус

Международный союз велосипедистов (UCI) присвоил нейтральный статус трем российским спортсменам - Кириллу Белову, Валерии Ковязиной и Виктории Васьковой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

"Международный союз велосипедистов удовлетворил заявки трех российских спортсменов на получение нейтрального статуса. На международных соревнованиях смогут выступать Кирилл Белов (шоссе), Валерия Ковязина (трек, шоссе) и Виктория Васькова (BMX)", - сообщили в пресс-службе ФВСР.

Ковязина - призер всероссийских соревнований на треке 2023 года в гонке по очкам, победительница Спартакиады молодежи - 2025 в групповой гонке на шоссе. Васькова - победительница и призер этапов Кубков России по BMX-гонкам, серебряный призер чемпионата Европы - 2019, чемпионка России по ритм треку - 2024, Белов выступает в шоссейных гонках в Европе.

"Необходимость получения нейтрального статуса вызвана тем, что в 2026 году у нас начинается отбор на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. И на этапе отбора нейтральный статус в любом случае нужен. Что касается выступления под флагом и гимном России, то будем надеяться, что в Лос-Анджелесе выступим под своими национальными символами. Но для этого нужно пройти процедуру отбора", - добавил генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Павел Костюков.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.