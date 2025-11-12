На Украине наказали спортсменку, перешедшую под флаг России

Федерация легкой атлетики Украины наказала спортсменку Анну Гордиюк из Запорожской области за переход под флаг России. Об этом сообщает OBOZ.

По информации источника, 20-летнюю спортсменку лишили статуса члена федерации. Отмечается, что ее назвали предательницей страны.

Гордиюк становилась чемпионкой Украины в беге на 60 метров среди юниорок, а после начала СВО сменила спортивное гражданство. В мае 2025 года Всероссийская федерация легкой атлетики присвоила ей звание «Мастер спорта России».

В октябре 2023 года бывший футболист украинского «Шахтера» Александр Распутько исчез в аэропорту после матча юношеской Лиги УЕФА в Бельгии. В качестве одной из причин побега называлась пророссийская позиция футболиста. Позднее он получил российское гражданство.