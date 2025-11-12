ЧМ по воздушной гимнастике может пройти в России

Чемпионаты мира и Европы по воздушной гимнастике могут пройти в России в 2026 году. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Национальной федерации воздушной гимнастики и пилонного спорта Дмитрий Ляшов.

"Мы ведем переговоры с одной из международных федераций по вступлению в нее. И тогда мы могли бы претендовать на проведение крупных турниров, в том числе чемпионатов мира и Европы в России в следующем году", - сказал Ляшов.

Первые в истории российского спорта первенство и чемпионат России по воздушной гимнастике пройдут 17-18 ноября в Москве.