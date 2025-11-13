Вице-чемпионка мира по плаванию рассказала о «глупой» дисквалификации на ЧР

Серебряный призёр чемпионата мира по плаванию Милана Степанова рассказала, что столкнулась с «глупой» дисквалификацией на чемпионате России в Казани.

«Если говорить в целом про этот чемпионат страны, то начнём с того, что у меня была максимально глупая дисквалификация на 100 метров на спине. На предварительных заплывах сделала фальстарт. Теперь буду намного внимательнее в этом плане. Поэтому не совсем довольна, конечно. Больше, конечно, это идёт из-за результатов, из-за скоростей. Поэтому, думаю, довольна собой процентов на 70. Лучше у меня пока получается короткая вода, но мы стремимся показывать лучше секунды на длинной воде, потому что она гораздо выше ценится. И тем более Олимпийские игры тоже по длинной воде, поэтому мы работаем больше на длинную воду. На неё ставим больше упор. Горбик из-за волос? Плыла с ним, волосы длинные, но вроде бы не мешают», – передаёт слова Степановой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.