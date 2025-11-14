Российская гимнастка выиграла упражнения со скакалкой на Кубке в Пекине

Россиянка Мария Борисова выиграла соревнования в упражнениях со скакалкой на международном турнире по художественной гимнастике «Кубок «Небесная грация», который завершился в Пекине.

Спортсменка одержала победу, получив 29,600 балла. Серебряную медаль завоевала Сильва Саргсян из Армении (27,150). Бронза досталась Дарье Грохотовой (29,150) из Белоруссии.

Ранее Борисова также выиграла соревнования в упражнениях с лентой.

Международный турнир «Кубок «Небесная грация» проходил в Пекине с 12 по 14 ноября.