Тренер гимнасток Максимова оценила итоги международного турнира в Пекине

«Каждый предмет коварен по‑своему. Нужна предельная внимательность». Анастасия Максимова о видах художественной гимнастики
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, ныне тренер Анастасия Максимова оценила итоги международного турнира «Небесная грация», который завершился в Пекине.
В четверг россиянка Мария Борисова заняла второе место в многоборье. Победила Алина Горносько из Беларуси, третьей стала россиянка Ева Кононова.
«Мы, конечно, следим за выступлениями соперников, потому что должны знать их возможности и их лидеров. Мы восхищались Алиной Горносько, так же как и нашей Машей Борисовой, которая заняла второе место. Все это было очень интересно. Что касается предметов, то у меня нет каких‑то предпочтений, и каждый предмет коварен по‑своему. Лента может завязаться, в работе с мячом может вспотеть ладонь и так далее. Нужна предельная внимательность в каждом виде программы», — сказала Максимова.
Карпин составил символическую сборную из лучших игроков в истории: «Месси, Роналду, Кейн, Дембеле, Макелеле, Пирло, Барези, Мальдини, Карлос, Беккенбауэр, Нойер»
Роналду может пропустить старт ЧМ-2026. Ему грозит бан на несколько матчей
Леонтьева и Горелкин пропустят этап Гран-при России в Москве по медицинским показаниям
Карпин составил символическую сборную из лучших игроков в истории: «Месси, Роналду, Кейн, Дембеле, Макелеле, Пирло, Барези, Мальдини, Карлос, Беккенбауэр, Нойер»
Роналду может пропустить старт ЧМ-2026. Ему грозит бан на несколько матчей
Леонтьева и Горелкин пропустят этап Гран-при России в Москве по медицинским показаниям