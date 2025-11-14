Чикунова шокирована результатами 13-летней китайской пловчихи

Китайская пловчиха Юй Цзыди поражает своими высокими результатами, достигнутыми в 13 лет. Такое мнение в интервью ТАСС высказала рекордсменка мира в плавании на дистанции 200 м брассом Евгения Чикунова.

Летом на чемпионате мира в Сингапуре Юй Цзыди завоевала бронзовую медаль в эстафете 4х200 м вольным стилем. 11 ноября на Китайских национальных играх она установила новый рекорд Азии в плавании на дистанции 200 м комплексом (2 минуты 7,41 секунды).

"Это шок, конечно. Я проецирую на себя, и мне кажется, что в таком возрасте я только норматив мастера спорта выполнила, а тут человек уже на чемпионате мира плывет, и впоследствии она не пропала, показывает высокие результаты, - сказала Чикунова. - Хочется верить, что у нее и дальше сложится все. Надеюсь, тренеры знают, как работать с таким чудом".

