Россиянки завоевали больше 10 медалей на международном турнире по тхэквондо

Российские спортсменки выиграли две золотые, три серебряные и шесть бронзовых наград на международных соревнованиях по тхэквондо, которые проходили в Малабо (Экваториальная Гвинея).

Победительницами турнира стали Анастасия Космычева (весовая категория до 73 кг) и Полина Шведкова (свыше 73 кг). Серебряные медали завоевали Лилия Хузина (до 62 кг), Ксения Здор (до 57 кг) и Виктория Еремина (до 49 кг).

Бронза у Азизы Гусейновой (до 53 кг), Ирины Рогозиной (до 49 кг), Ксении Смирновой, Полины Дзарагазовой (обе — до 57 кг), Алисы Ангеловой и Миланы Бекуловой (обе — до 46 кг).