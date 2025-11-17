Россиян не допустили до выборов в Европейский гимнастический союз

Россиян Викторию Аникину, Реваза Гургенидзе и Светлану Лукину не допустили до участия в выборах в технические комитеты Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), которые пройдут в конце ноября в Праге. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Аникина в июне была выдвинута в технический комитет художественной гимнастики, Гургенидзе - в техком спортивной акробатики, Лукина - в техком спортивной аэробики. Однако их участие в выборах с самого начала находилось под вопросом из-за несоответствия имеющихся у них судейских категорий (бреве) критериям, предъявляемым кандидатам в члены техкомов.

Аникина, Гургенидзе и Лукина из-за санкций, наложенных Международной федерацией гимнастики (FIG), не имели возможность судить на международных стартах в течение трех лет, вследствие чего уровень бреве у них значительно снизился. Для участия в выборах им до середины ноября следовало вернуться к международному судейству и увеличить уровень судейских категорий до требуемых European Gymnastics критериев. Однако сделать этого в силу не зависящих от них причин не удалось, и все трое российских судей были удалены из окончательного списка кандидатов.

Выборы руководящих органов European Gymnastics состоятся с 28 по 29 ноября в Праге на генеральной ассамблее организации.

Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) и секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов ранее был выдвинут в члены исполкома Европейского гимнастического союза. Главный тренер сборной России Дмитрий Андреев будет баллотироваться в техком мужской спортивной гимнастики, Елена Редянова, сумевшая повысить бреве после работы на чемпионате мира в Джакарте, - в техком женской спортивной гимнастики.