Паралимпийская чемпионка умерла в 28 лет

Чемпионка мира и Паралимпийских игр австралийская велогонщица Пейдж Греко умерла на 29‑м году жизни. Об сообщает пресс‑служба Федерации велоспорта Австралии.

Смерть спортсменки наступила после «внезапного приступа». Она находилась у себя дома в Аделаиде.

«Мы благодарны за поддержку всем ее знакомым, включая ее товарищей по команде и друзей. Пейдж дорожила связями, которые она установила благодаря своему виду спорта, и нас утешает мысль о том, как ее любили», — сказала мать Греко Натали.

Греко — чемпионка мира 2019 года. Она стала первой победительницей Паралимпиады в Токио завоевав золото в индивидуальной гонке преследования на 3000 метров в гонке на треке, при этом установив новый рекорд мира — 3 минуты 50,815 секунды. Также она завоевала две бронзовые награды в шоссейной программе — групповой и индивидуальной гонках.

У Греко был церебральный паралич, который в основном поражал правую часть ее тела. Она получила степень в области физических упражнений в Университете Южной Австралии.