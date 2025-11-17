Россияне завоевали больше дюжины медалей на ЧМ по прыжкам на батуте

Российские спортсмены завоевали 14 медалей на чемпионате мира по прыжкам на батуте среди юниоров (до 21 года), который прошел в Памплоне (Испания).

Россияне выиграли 7 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.

Чемпионами мира стали Артем Миронов (индивидуальные прыжки, 11-12 лет), он же и Тимур Кива (синхронные прыжки, 11-12 лет), Михаил Андрейко (двойной минитрамп, 13-14), Глафира Зайко (индивидуальные прыжки, 13-14), Марика Викторова (акробатическая дорожка, 11-12), Диана Стрельникова (индивидуальные прыжки, 17-21), Евгения Захарова (двойной минитрамп, 15-16)

Серебро взяли Тимур Кива (индивидуальные прыжки, 11-12), Артем Чертилин (двойной минитрамп, 11-12), Варвара Дорохова (акробатическая дорожка, 15-16).

Бронзу завоевали Дарья Тихонова (двойной минитрамп, 17-21), Ильдан Махиянов (индивидуальные прыжки, 17-21), он же в паре с Максимом Диденко (синхронные прыжки, 17-21) и Елизавета Николаева (индивидуальные прыжки, 15-16).