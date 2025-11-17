Игрок NFL получил огнестрельное ранение

Игрок клуба Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол) «Нью‑Йорк Джетс» Крис Бойд находится в критическом, но стабильном состоянии после того, как получил огнестрельное ранение в Нью‑Йорке, сообщает ESPN.

Бойда ранили в живот в ночь на воскресенье по местному времени около одного из ресторанов. В ходе конфликта преступники произвели два выстрела, стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле.

По данным полиции Нью‑Йорка, 29‑летний Бойд был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Пока после происшествия никто не арестован, расследование продолжается.

Представитель «Джетс» заявил, что в клубе в курсе ситуации и пока воздерживаются от дальнейших комментариев.

Выступающий на позиции корнербека Бойд проводит первый сезон в «Джетс», он ранее был переведен в список травмированных из‑за повреждения плеча.