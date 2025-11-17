Женская сборная РФ по бодибилдингу выиграла ЧМ

Женская сборная России стала победительницей чемпионата мира по бодибилдингу и фитнесу, несмотря на выступление в усеченном составе из-за проблем с получением въездных виз в Испанию. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации бодибилдинга России Александр Вишневский.

Соревнования проходили с 14 по 16 ноября в Санта-Сусанне, в них принимали участие около 1 200 спортсменок из 65 стран. Женская сборная России в количестве 39 человек завоевала 13 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовые медали, заняв первые места в командном зачете как среди действующих спортсменок-профессионалов, так и среди ветеранов (категория masters) и полупрофессионалов (категория semi pro).

"Результаты выступления сборной России превзошли все ожидания, - заявил Вишневский. - Да, мы знали, что наши спортсменки традиционно одни из самых сильных в мире, но сейчас сборная была далеко не самая многочисленная (в связи с непростой ситуацией с открытием виз) по сравнению с прошлыми годами, когда ее состав достигал более 100 человек".

"Но тем не менее нашим 39 спортсменкам удалось завоевать 26 медалей, и около 10 спортсменок вошли в шестерку финалистов, что говорит о высоком уровне подготовки наших девушек и также еще раз подтверждает, что наши девушки - самые красивые в мире", - заключил собеседник ТАСС.

В начале мая в Испании проходил чемпионат Европы по бодибилдингу, на котором российская команда также выступала не в полном составе из-за отказа властей страны предоставить визы спортсменам РФ, несмотря на все попытки Международной федерации бодибилдинга решить эту проблему.