Пловчиха Чикунова рассказала о боязни открытой воды

Рекордсменка мира по плаванию на 200 метров брассом Евгения Чикунова боится заходить в открытые водоемы без сопровождения. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"Вообще, я боюсь открытых водоемов. Может быть, с практикой и опытом этот страх бы ушел. Если я плаваю в бассейне, вижу дно, и там все прозрачно, а в открытых водоемах просто жутко. Даже если бы мне сказали, что в воде нет ни одной рыбки, все равно идти туда страшно", - сказала Чикунова.

"Недавно мы были на Кипре. Мне было до жути страшно заходить в воду. Слава Богу, рядом были девочки. Я обычно за ручку с кем-то захожу, мне важно, чтобы в такие моменты со мной кто-то был рядом. Доплыла до Витты Владимировны [Новожиловой] (личного тренера Чикуновой - прим. ТАСС), которая у буйков тусовалась, но с ней мне ничего не страшно", - добавила собеседница агентства.

Чикуновой 21 год, в 2023 году на чемпионате России она установила мировой рекорд в плавании брассом на 200 метров (2 минуты, 17,55 секунды). В 2025 году россиянка стала серебряным призером чемпионата мира в этой дисциплине.