FEI присвоила российским всадницам нейтральный статус

Международная федерация конного спорта (FEI) присвоила нейтральный статус еще двум российским спортсменкам. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Право выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов получили победительница Евразийских игр и Кубка Кремля в выездке Мария Кабукова, а также Светлана Костина.

Всего в настоящее время обладателями нейтрального статуса являются 47 представителей отечественного конного спорта.

18 ноября 2023 года на заседании бюро FEI, проходившем в рамках генеральной ассамблеи организации в Мехико, было принято решение о необходимости изменения мер, введенных в отношении российских спортсменов, лошадей, официальных лиц, владельцев лошадей и персонала 2 марта 2022 года. Штаб-квартире FEI было поручено разработать критерии, позволяющие отдельным российским спортсменам, лошадям, официальным лицам и т. д. возобновить участие в соревнованиях FEI в нейтральном статусе, и форму декларации.