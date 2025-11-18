Чемпионка по гребному слалому пожаловалась на недостаток финансирования

Серебряный призер ЧМ-2025 по гребному слалому Алсу Миназова пожаловалась на недостаток финансирования после объединения Федерации гребного слалома России (ФГСР) и Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК).

Главой Федерации каноэ России (ФКР) является Евгений Архипов, который ранее возглавлял ВФГБК.