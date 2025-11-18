Российские спортсмены завоевали золото на Сурдлимипаде

Россияне выиграли три золотые медали во вторник на Сурдлимпийских играх, которые проходят в Токио.

© Общероссийская спортивная федерация спорта глухих

Легкоатлет Денис Федоренков победил в прыжках в высоту, показав результат 2,07 метра. Вторым стал белорус Роман Гралько (2,04), замкнул тройку призеров поляк Бартош Бржезицки (1,92). Ардашер Муминджанов завоевал золото в десятиборье, набрав 6502 очка. Второе место занял представитель Тайваня Вэй Юй Тзэ (5985), представитель Казахстана Нурсултан Кульдеев (5725) — третий.

Российский велогонщик Дмитрий Розанов одержал победу в критериуме, серебро у Ко Бюн Вука из Южной Кореи, португалец Андре Соареш — третий. Еще один представитель России Егор Гаврилов занял пятое место.

Россияне и белорусы выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сурдлимпийские игры продлятся до 26 ноября.