Россиянин стал двукратным чемпионом Сурдлимпиады

Россиянин Дмитрий Розанов завоевал золотую медаль на Сурдлимпийских играх в японском Токио по велоспорту на шоссе, став первым в индивидуальной гонке на время. Об этом сообщает Федерация велоспорта России.

© Газета.Ru

Вторым финишировал представитель Португалии Андре Суарес, третьим стал Бунгвук Ко из Южной Кореи. Еще один российский спортсмен Егор Гаврилов занял пятую строчку.

До этого Розанов завоевал золотую медаль в гонке «критериум» на шоссе. Таким образом, у сборной России уже три золотые медали: еще одну награду высшей пробы выиграла велогонщица Алиса Бондарева.

Сурдлимпиада проходит в Токио с 16 по 25 ноября. Российские и белорусские спортсмены выступят на турнире под эгидой Международного комитета спорта глухих (ICSD).

Сурдлимпиада — это международные спортивные соревнования для людей с нарушениями слуха, которые проводятся раз в четыре года и приравнены по своему статусу к Олимпийским и Паралимпийским играм. Отличительной особенностью является использование визуальных сигналов вместо звуковых (например, флаг для старта).