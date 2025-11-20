Гилязова победила в заплыве на 50 м брассом в Минске, Чикунова замкнула топ‑3

Россиянка Ралина Гилязова победила в заплыве на 50 метров брассом на Кубке сильнейших спортсменов в Минске.

Спортсменка показала результат 29,85 секунды. Второй стала Генриетта Фангли (30,18) из Венгрии, тройку призеров замкнула еще одна россиянка — рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова (30,39).

Золотые медали на соревнованиях также завоевали Максим Ступин (200 м, комплексное плавание), Дмитрий Савенко (200 м, на спине), Серафима Фокина (200 м, баттерфляй), Савелий Лузин (400 м, вольный стиль) и Владислав Гринев (50 м, вольный стиль).

Также сборная России выиграла мужскую (Владислав Гринев, Александр Щеголев, Михаил Антипов, Михаил Довгалюк) и женскую (Кира Манохина, Дарья Клепикова, Алина Гайфутдинова, Яна Шакирова) эстафеты 4×100 м вольным стилем.

Соревнования в Белоруссии продлятся до 23 ноября.

Прямые трансляции Кубка сильнейших спортсменов по плаванию смотрите на каналах семейства «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.