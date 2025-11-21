Олимпийскую чемпионку внесли в базу "Миротворца"

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич включена в базу украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

© Соцсети

Ей вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку в проведении специальной военной операции.

Пацкевич 37 лет, она является победительницей олимпийских турниров в командных соревнованиях на Играх в Лондоне, Рио-де-Жанейро и Токио. Также на ее счету 13 побед на чемпионатах мира и 4 - на чемпионатах Европы. В 2021 году Пацкевич завершила профессиональную карьеру. На данный момент она является сопредседателем Ассоциации студенческих спортивных клубов России и председателем Студенческой лиги водных видов спорта.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.