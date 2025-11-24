Российский гимнаст завоевал золото в опорном прыжке на ЧМ

Российский гимнаст Арсений Духно завоевал золотую медаль в опорном прыжке на чемпионате мира – 2025 в Маниле (Филиппины). Духно завершил соревнования, набрав 14,333 балла.

Серебряным призёром соревнований стал британец Сол Скотт (14,066), замкнул тройку призёров ещё один британский гимнаст, Эван Макфиллипс, с результатом 13,950 балла.

Спортивная гимнастика. Юниорский чемпионат мира – 2025. Манила (Филиппины). Юниоры. Опорный прыжок