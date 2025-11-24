Российские пловцы впервые за несколько лет победили с флагом

В Минске прошёл Кубок сильнейших по плаванию. Кто из наших спортсменов блистал ярче всех?

Объединённая федерация водных видов спорта России уже доказала, что умеет творить чудеса, но даже команде Дмитрия Мазепина не всё подвластно – чемпионат Европы в польском Люблине, который пройдёт в начале декабря, наши пловцы, судя по всему, пропустят.

Однако без международного старта сборная России всё равно не осталась! В Беларуси национальный чемпионат трансформировали в открытый Кубок сильнейших спортсменов, куда пригласили более чем 500 атлетов из 11 стран. Помимо, собственно, России и Беларуси, это Венгрия, ЮАР, Китай, Казахстан, Армения, Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан.

На турнире были все атрибуты крупного международного старта, а главное – никаких запретов на национальную символику! Впервые с зимнего сезона-2021/2022 пловцы выступили на международном турнире с флагом и гимном. Ждём совсем скоро того же и на глобальных соревнованиях?

Вместо Польши – в Беларусь. Вспоминаем, как побеждать с флагом и гимном!

Перенесёмся ненадолго в 2021 год. Постолимпийский чемпионат Европы в Казани. Лучшие пловцы континента у нас дома, сборная России выступает без каких-либо ограничений, полные трибуны Дворца водных видов спорта и много надежд на стартовавший укороченный олимпийский цикл… Кажется, всё это было уже совсем в другой жизни, однако восстановление «нормальности» в водных видах идёт намного быстрее, чем где-либо ещё. Пусть пока и в нейтральном статусе и без международных стартов на территории России, но допуск уже получают все наши сильнейшие пловцы, прыгуны в воду, синхронисты, а с недавних пор – даже ватерполисты. Не будет теперь ограничений и на континентальные первенства – ждём чемпионат Европы по водным видам в Париже следующим летом. Теоретически россияне могли поехать и в Люблин, но противодействие со стороны поляков слишком открытое – поэтому решили не рисковать и в качестве альтернативы выбрали турнир в Минске.

Кубок сильнейших – реальный шанс вновь почувствовать, что такое выступать под флагом и гимном, чего у наших пловцов не было как раз с того самого ЧЕ в Казани. Можно вспомнить, конечно, локальные истории вроде Игр БРИКС и Игр стран СНГ, куда отправляли только молодёжь, небольшой турнир в Боснии и Герцеговине, однако такого масштаба там не было. В Минске – всё как положено, и соперники не для галочки, ведь среди них действительно были участники чемпионатов мира и Олимпиады.

Россия планировала поехала в соседнюю страну сильнейшим составом, коррективы внесли разве что небольшие травмы и болезни. Не было, например, Климента Колесникова и Егора Корнева – ждём их на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге в конце декабря. Как и Юлию Ефимову: Возрастная спортсменка решила не нагружать организм ещё одним стартом.

Беспокоит состояние Лифинцева. Мирон так и не пришёл в себя после травмы

Зато остальные наши звёзды: Евгения Чикунова, Кирилл Пригода, Мирон Лифинцев, Дарья Клепикова – все были на месте. И за исключением Лифинцева выступили успешно. Что происходит с Мироном – в принципе загадка. 51,20 секунды на 100 м на спине – это явно не его результат. Либо это долгосрочные последствия весенней травмы, либо определённые ментальные трудности. В кулуарах ходят разговоры, что на 19-летнего парня серьёзно повлияла внезапная популярность после ЧМ на короткой воде в Будапеште прошлой зимой.

Испытание медными трубами закрытому и рефлексирующему парню далось тяжело, а неудачи только подпитывали внутреннее самокопание. Это ощущалось ещё в Сингапуре, когда Лифинцев не радовался даже после легендарного успеха в мужской комбинированной эстафете, больше думая о том, сколько всего он упустил на личных дистанциях. В Казани на зимнем чемпионате России он также был подавлен.

Хочется верить, что проблемы уйдут и уже через месяц в домашнем бассейне Мирон выйдет на привычные быстрые секунды.

Лидеры сборной России побеждали. Но у женщин сильнее всех девушка из Беларуси!

А вот Милана Степанова явно расплывается быстрее остальных. Милана была открытием ЧМ-2025 и настоящей палочкой-выручалочкой для женской сборной. В сезоне на короткой воде Степанова и вовсе раскрылась с новых сторон. В Минске она хоть и без личных побед, но с двумя юниорскими рекордами страны. И что важнее – с каждым стартом Милана всё быстрее.

Евгения Чикунова держит марку на 200 м и старается не сдавать позиции на 100 м (хоть ей явно и не хватает стартовой скорости). А от спринтерских 50 м Чикунова, вероятно, скоро и вовсе откажется – ведь у нас появилась отличная спринтерша Ралина Гилязова. Казанская спортсменка доказала, что успех на домашнем для неё чемпионате России не был случайностью, и продолжает разрывать.

Традиционно нет вопросов к Кириллу Пригоде – он забрал все три свои дистанции, несмотря на то что в соперниках был мощный Илья Шиманович. Три из трёх и у Арины Пантиной с Максимом Ступиным, две из двух – у Клепиковой, Арины Сурковой, Владислава Гринёва, Савелия Лузина, Александра Щёголева.

В актив себе старт должны записать и Павел Самусенко, Дмитрий Савенко, Владислав Гринёв, Григорий Вековищев, Алина Гайфутдинова – у них минимум по одной личной победе на олимпийских дистанциях. И всё же лучше всех на Кубке сильнейших выступила Анастасия Шкурдай из белорусского Бреста. Сравнимых с ней девушек, которые выдерживали бы комплекс, у нас нет и не предвидится. Не заставлять же вновь Чикунову…

Хотя на Кубке Сальникова Евгения, может быть, и повторит этот казанский эксперимент. В любом случае последить за последним в 2025 году стартом стоит обязательно, скорости ожидаются отличные, будут зарубежные атлеты и атмосфера предновогоднего веселья, ставшая для этого турнира уже доброй традицией. Ставьте напоминалки – 19 и 20 декабря у нас плавание!