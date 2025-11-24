Украина и Швеция пытались отстранить российских фехтовальщиков от турниров

Представители федераций фехтования Украины и Швеции на конгрессе Международной федерации фехтования (FIE) подняли вопрос об отстранении российских спортсменов от международных соревнований, но оказались в меньшинстве, сообщил «Матч ТВ» президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

Очередной конгресс FIE прошел на прошлой неделе в Манаме.