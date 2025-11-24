Украина и Швеция пытались отстранить российских фехтовальщиков от турниров

Украина и Швеция попытались отстранить российских фехтовальщиков от международных турниров, конгресс FIE проголосовал против
Представители федераций фехтования Украины и Швеции на конгрессе Международной федерации фехтования (FIE) подняли вопрос об отстранении российских спортсменов от международных соревнований, но оказались в меньшинстве, сообщил «Матч ТВ» президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.
Очередной конгресс FIE прошел на прошлой неделе в Манаме.
— На конгрессе FIE представители Швеции и Украины пытались вновь поднять вопрос об отстранении российских спортсменов — как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях. Больше никакой поддержки им никто публично не высказал. Другие представители национальных федераций, напротив, выступили за развитие фехтования во всем мире, а не за новый виток борьбы с кем‑то. И во время голосования по данному вопросу ничего из предложений украинской и шведской федераций не прошло. Если не считать этих попыток раскачать лодку, конгресс прошел продуктивно и стабильно Хотел бы отметить важную деталь: на конгресс приехал выбранный президент FIE Алишер Усманов. Он обратился с приветственным словом в адрес присутствующих, и в итоге его выступление проходило под продолжительные стоячие овации членов конгресса. Думаю, это в очередной раз доказывает, насколько коллеги ценят его вклад в развитие мирового фехтования, — сказал Мамедов «Матч ТВ».
