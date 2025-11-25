Легкоатлета оправдали из-за вдыхания запрещенного вещества

Чемпион мира 2022 года в прыжках в длину китаец Ван Цзянань признан невиновным в умышленном употреблении допинга из-за того, что случайно вдохнул запрещенное вещество (тербуталин) в больнице. Об этом сообщила пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Допинг-проба Ван Цзянаня, в которой были выявлены следы запрещенного вещества, была взята Китайским антидопинговым агентством (CHINADA) во внесоревновательный период 1 ноября 2024 года. Расследование, проведенное CHINADA, показало, что тербуталин попал в организм спортсмена случайно. 31 октября и 1 ноября 2024 года Ван Цзянань сопровождал родственника в больницу, где проводилось небулайзерное лечение - процедура, в ходе которой лекарство в распыляется в воздухе в виде аэрозоля. Спортсмен неумышленно вдохнул вещество, что привело к появлению следов препарата в пробе.

Тербуталин применяется при различных заболеваниях легких, в том числе бронхиальной астме.

Ван Цзянаню 29 лет, он становился победителем чемпионата мира 2022 года в Юджине (США, штат Орегон) и бронзовым призером турнира 2015 года в Пекине. Также в его активе золотые медали Азиатских игр 2018 и 2023 годов и чемпионата Азии в 2013-м.