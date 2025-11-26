Легкоатлетка Клишина выложила фото в откровенном купальнике

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) показала фотографии в откровенном купальнике на фоне моря.

На снимках спортсменка позирует в розовом купальнике стоя на ногах, коленях и сидя. Судя по геолокации, фотографии сделаны на острове Сен-Бартелеми в Карибском море, который является заморским сообществом Франции.

© Соцсети

Клишина выкладывала снимки с Сен-Бартелеми в марте этого года. На них она позировала в черном купальнике.

Клишина переехала в США в 2013 году. Спортсменка — двукратная чемпионка Европы и серебряная призерка чемпионата мира 2017 года. Она приняла участие в Олимпиаде в Токио, однако не сумела пробиться в финал турнира, получив травму во время квалификации.