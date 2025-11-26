Синхронистка Колесниченко рассказала о жизни после спорта

Трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко рассказала «Матч ТВ», что ей было непросто переключиться на обычные заплывы на отдыхе без элементов синхронного плавания.

Колесниченко в интервью «Матч ТВ» объявила об окончании спортивной карьеры. В прошлом сезоне она родила первенца, не исключала возвращения в большой спорт, но приняла решение завершить профессиональные выступления.

— В бассейн когда последний раз заходили? Так, чтобы нырнуть в воду.

— Пришлось сделать это ради участия в «Завораживающей красоте». Там у меня по сути был номер‑импровизация. Перед этим пару раз поплавала. Раньше я на отдыхе могла зайти в воду и стоять вниз головой, а тут зашла, попробовала, и у меня голова закружилась. У меня в жизни такого не было, сказала себе — ой нет, Свет, давай не будем. Поняла, что наплавалась.

— А если просто плавать, не вниз головой. Как обычные люди!

— Просто красиво плыть! Да, ведь можно просто красиво плыть брассом, например. Но это надо было переключиться на новую жизнь и новое восприятие буквально всего. Я была 15 лет в сборной, но всего в спорте — 25 лет. Все это пролетело как один миг. И если меня спросят, повторила бы я этот путь — конечно, повторила бы. Повторила бы не задумываясь! — сказала Колесниченко «Матч ТВ».

