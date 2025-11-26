Синхронистка Колесниченко рассказала о жизни после спорта

Синхронистка Колесниченко о жизни после спорта: «Нужно было переключиться, чтобы просто плавать на отдыхе»
Трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко рассказала «Матч ТВ», что ей было непросто переключиться на обычные заплывы на отдыхе без элементов синхронного плавания.
Колесниченко в интервью «Матч ТВ» объявила об окончании спортивной карьеры. В прошлом сезоне она родила первенца, не исключала возвращения в большой спорт, но приняла решение завершить профессиональные выступления.
— В бассейн когда последний раз заходили? Так, чтобы нырнуть в воду.
— Пришлось сделать это ради участия в «Завораживающей красоте». Там у меня по сути был номер‑импровизация. Перед этим пару раз поплавала. Раньше я на отдыхе могла зайти в воду и стоять вниз головой, а тут зашла, попробовала, и у меня голова закружилась. У меня в жизни такого не было, сказала себе — ой нет, Свет, давай не будем. Поняла, что наплавалась.
— А если просто плавать, не вниз головой. Как обычные люди!
— Просто красиво плыть! Да, ведь можно просто красиво плыть брассом, например. Но это надо было переключиться на новую жизнь и новое восприятие буквально всего. Я была 15 лет в сборной, но всего в спорте — 25 лет. Все это пролетело как один миг. И если меня спросят, повторила бы я этот путь — конечно, повторила бы. Повторила бы не задумываясь! — сказала Колесниченко «Матч ТВ».
Источник: Матч ТВ