Губерниев отметил уникальность Колесниченко

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев назвал трехкратную олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию Светлану Колесниченко уникальной и одаренной спортсменкой.

В среду синхронистка рассказала «Матч ТВ», что приняла решение завершить профессиональную карьеру. Колесниченко 32 года, в прошлом сезоне спортсменка приостановила карьеру и родила первенца. Ранее она не исключала возможности вернуться из декретного отпуска в спорт.

— Она представительница абсолютно несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может быть, даже мирового спорта. То, что начинали Брусникина, Киселева, то, что доводили до совершенства Давыдова, Ермакова, Ищенко, Ромашина, а потом еще Ромашина с Колесниченко — это абсолютно космический уровень мирового синхронного плавания. И Татьяна Покровская, и Татьяна Данченко — тренеры Светы в группе и в дуэте, конечно, огромные молодцы. Света — невероятно одаренная красотка. Всегда с огромным удовольствием мы с ней общались, очень медийная, открытая. Поэтому я благодарю ее за спортивную карьеру. Она спортсменка уникальная. Я очень надеюсь, что она так или иначе российскому синхронному плаванию поможет развиваться дальше, особенно с учетом назначения ее подруги по команде Светланы Ромашиной главным тренером сборной, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Колесниченко побеждала на Олимпийских играх 2016 года в группе и взяла два золота Игр‑2020 (дуэт, группа). Также она 16‑кратная чемпионка мира и 11‑кратная чемпионка Европы.