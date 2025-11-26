«Самая сильная женщина мира» оказалась мужчиной*

Организаторы конкурса лишили этого звания американку Джамми Букер.

© Соцсети

Она одержала победу в турнире в городе Арлингтоне, штат Техас, который проходил с 20 по 23 ноября в женской категории. Спустя несколько дней её дисквалифицировали.

Как заявили устроители соревнований, Букер нарушила основные правила конкурса, согласно которым спортсмены должны состязаться в категории, соответствующей их биологическому полу при рождении.

«В этой категории соревновался спортсмен, являющийся биологическим мужчиной, который теперь идентифицирует себя как женщина. Официальные представители турнира не были осведомлены об этом факте до начала соревнования. В связи с этим мы дисквалифицировали указанную спортсменку», — заявили организаторы.

После обновления результатов победу присудили тяжелоатлетке из Великобритании Андреа Томпсон.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.