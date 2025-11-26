Синхронистка Светлана Колесниченко объявила о завершении карьеры

Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко объявила о завершении карьеры в спорте.

На счету Светланы также 16 золотых медалей с чемпионатов мира и 11 побед на чемпионатах Европы. Последний раз Колесниченко радовала своими выступлениями на Играх БРИКС-2024 в Казани. Тогда она стала чемпионкой в соло, а также в дуэте с Майей Дорошко, для которой была и напарницей, и наставницей, ведь осталась в команде единственной представительницей нашего звездного состава. Но перед своим шестым по счету ЧМ титулованная синхронистка все же взяла паузу после 15 сезонов практически беспрерывной работы и не тренировалась. В тот момент Света и ее супруг, чемпион мира и Европы по плаванию в ластах Андрей Арбузов, готовились к другому важному событию - появлению на свет первенца. А комментарий для "РГ" о выступлении россиянок в Сингапуре-2025 спортсменка давала буквально накануне поездки в роддом.

Наши примы-синхронистки - пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко и обладательница рекордных семи золотых медалей Игр Светлана Ромашина - возвращались в бассейн после того, как стали мамами. Когда-то Колесниченко взяли в дуэт на место Натальи, а потом она стала полноценной частью слаженного, техничного и яркого тандема с тезкой Ромашиной. В одной из наших многочисленных бесед Света восхищалась подругами и не исключала, что в будущем может последовать их примеру. Но, когда пришло время делать выбор, Колесниченко решила не возвращаться в сборную, а идти дальше. А в команде обязательно появятся новые чемпионки.