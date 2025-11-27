16-летнюю российскую штангистку дисквалифицировали на несколько лет

16-летнюю российскую штангистку дисквалифицировали на три года. В ее допинг-пробе обнаружили следы мельдония
16-летнюю штангистку дисквалифицировали на три года за мельдоний.
Участница региональных и общероссийских первенств по тяжелой атлетике дисквалифицирована на три года после того, как в ее допинг-пробе были обнаружены следы мельдония, запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
В сентябре несовершеннолетняя спортсменка завоевала серебро первенства страны, которое проходило в Краснодарском крае.
Срок дисквалификации штангистки истечет в апреле 2028 года.
