16-летнюю российскую штангистку дисквалифицировали на несколько лет

16-летнюю штангистку дисквалифицировали на три года за мельдоний.

Участница региональных и общероссийских первенств по тяжелой атлетике дисквалифицирована на три года после того, как в ее допинг-пробе были обнаружены следы мельдония, запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

В сентябре несовершеннолетняя спортсменка завоевала серебро первенства страны, которое проходило в Краснодарском крае.

Срок дисквалификации штангистки истечет в апреле 2028 года.