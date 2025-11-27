Российские дзюдоисты будут выступать на международных турнирах под флагом РФ

Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) разрешил российским спортсменам выступать на международных турнирах под флагом России. Информация об этом появилась на официальном сайте организации. "Исторически Россия была ведущей страной в мире дзюдо, и ожидается, что ее полное возвращение обогатит соревнования на всех уровнях, поддерживая при этом принципы IJF: справедливость, инклюзивность и уважение", - указано в заявлении. В 2023 году Международная федерация дзюдо выступила за допуск российских и белорусских спортсменов на соревнования под нейтральным флагом. При этом как персонал, так и сами выступающие на международных соревнованиях должны были проходить специальную проверку. В сентябре 2024 года было принято решение, согласно которому дзюдоисты перестали носить нашивки с обозначением нейтральных атлетов AIN и начали выступать под эгидой IJF. В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.