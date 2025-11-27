Российским дзюдоистам вернули право выступать под флагом страны

Международная федерация дзюдо (IJF) вернула российским спортсменам право выступать на международных турнирах под флагом страны. Об этом сообщает пресс-служба IJF.

"Исполнительный комитет IJF проголосовал за то, чтобы разрешить российским спортсменам вновь соревноваться под своим национальным флагом, с гимном и символикой, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби (28-30 ноября), - говорится в сообщении. - Это решение подтверждает роль IJF как поистине глобальной федерации и усиливает ее приверженность справедливому, прозрачному и основанному на ценностях управлению. Дзюдо всегда пропагандирует дружбу, уважение, солидарность и мир".