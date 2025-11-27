Глава Федерации дзюдо России назвал мужественным решение IJF

Международная федерация дзюдо (IJF) приняла мужественное и справедливое решение, вернув российским спортсменам право соревноваться под флагом страны. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

"Благодарим Международную федерацию дзюдо за такое долгожданное, справедливое и мужественное решение, - сказал Соловейчик. - Мы рады, что именно международное дзюдо стало первым из олимпийских видов спорта, кто принял это историческое решение, оставаясь верным общечеловеческим ценностям, умению взаимодействовать и действовать во имя общего блага".

Глава Федерации дзюдо России отметил, что решение IJF свидетельствует о реальном продвижении идеи об укреплении мира через спорт.

"Дзюдо проповедует мужество, решительность и справедливость, - продолжил Соловейчик. - Это неизменный постулат IJF: спорт должен содействовать миру и укреплению взаимопонимания между странами. Сейчас все смогли убедиться в этом в очередной раз на деле - это реальная политика международной федерации. Политика, благодаря которой российские дзюдоисты выступали на международных стартах не в статусе нейтральных спортсменов, а под флагом IJF".