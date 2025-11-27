Губерниев прокомментировал решение IJF по российским дзюдоистам

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что ему понятна тенденция в летних видах спорта, по которой российских спортсменов начинают возвращать на международные соревнования.

© Матч ТВ

В четверг исполком Международной федерации дзюдо (IJF) вернул российским дзюдоистам право выступать на международных турнирах под национальным флагом, с гимном и символикой, начиная с турнира Большого шлема в Абу‑Даби 2025 года.

— Процесс пошел. Сейчас в летних видах спорта тенденция понятная, и думаю, что не за горами тот день, когда пловцов, представителей водных видов спорта допустят с флагом и гимном. Но зимой подвижек по‑прежнему никаких, поэтому где‑то пусто, а где‑то густо. За дзюдоистов, безусловно, и за всех можно порадоваться. Поступательное движение где‑то медленно, где‑то быстро, но идет, а где‑то вообще стоит на месте, как в лыжах, биатлоне, но в любом случае рано или поздно возвращению быть, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Турнир Большого шлема в Абу‑Даби стартует 28 ноября.