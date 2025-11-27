Экс-тренер Покровская рассказала, чего лишилась во имя спорта

Бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская поделилась, чем ей пришлось пожертвовать ради успешной карьеры тренера.

Под руководством Покровской российские синхронистки выиграли все Олимпийские игры с 2000 по 2020 год.

— Ещё вы одним из главных качеств спортсмена называли готовность лишиться многого во имя спорта. А чего вы лишились?

— У меня просто не было нормальной жизни, ведь я постоянно жила на базе. Не было такого, что я пришла с работы, приготовила ужин семье, проверила домашнее задание у дочки, поговорила с мамой, сходила в кино с мужем. Я уезжала на сборы примерно на две недели, потом приезжала. За два дня нужно было решить столько бытовых проблем. С дочерью общение выглядело примерно так: «Почему ты не сделала это?», «Почему у тебя такие оценки?». Ну, что-то я, конечно, делала. Затащу её в одну, в другую секцию, когда она была маленькой. Но семьи как таковой не было. А человеку она необходима. Смотрю сейчас передачи об актёрах. Они же лишают себя и семью многого. Не могу сказать, что это осознанная жертва. Может, это выбор бога для тебя? — приводит слова Покровской «РИА Новости Спорт».