Россиянка проиграла в бою за бронзу на турнире в Абу‑Даби

Трехкратная чемпионка России Сабина Гилязова не смогла завоевать бронзовую медаль в весовой категории до 48 килограмм на турнире Большого шлема в Абу‑Даби.

© Федерация дзюдо России

В пятницу россиянка в матче за третье место уступила представительнице Японии Юа Мори.

Днем ранее исполком IJF вернул российским дзюдоистам право выступать на международных турнирах под национальным флагом, с гимном и символикой. Ранее спортсмены из России выступали в нейтральном статусе.

Турнир Большого шлема в Абу‑Даби завершится в воскресенье, 30 ноября.

Прямую трансляцию соревнований смотрите в эти минуты в эфире телеканала «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.