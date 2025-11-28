Европейский гимнастический союз допустил россиян до своих турниров

Конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) проголосовал за восстановление допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации, сообщает пресс‑служба Федерации гимнастики России.

Таким образом, российские гимнасты получили доступ к квалификационным турнирам, на которых проходит отбор на Олимпийские игры 2028 года в Лос‑Анджелесе. В прыжках на батуте спортсмены могут отбираться на Олимпиаду, минуя европейские соревнования.

Летние Олимпийские игры 2028 пройдут в Лос‑Анджелесе.