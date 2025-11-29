Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года по конькобежному спорту Ютта Лердам из Нидерландов попала в аварию. Об этом она сообщила на своей странице в TikTok.

По словам Лердам, мужчина вел машину, уткнувшись в телефон, в связи с чем выехал на встречную полосу и сбил ее на велосипеде. Спортсменка показала ссадины на подбородке и правой руке.

Лердам 26 лет, на Олимпиаде в Пекине она завоевала серебряную медаль в гонке на 1 000 м. Также спортсменка является семикратной чемпионкой мира и шесть раз побеждала на первенствах Европы.

В нынешнем сезоне Лердам завоевала две медали на этапах Кубка мира - золото на дистанции 1 000 м в американском Солт-Лейк-Сити и серебро на дистанции 500 м в Калгари. До Олимпиады, которая пройдет с 6 по 22 февраля, состоятся чемпионат Европы (9-11 января) и три этапа Кубка мира, два из которых в декабре.