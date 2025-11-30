Дед Мороз посетит порядка 20 зарубежных городов в 2025 году

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области посетит в 2025 году порядка 20 зарубежных городов в ходе новогоднего путешествия по миру. Впервые в план вошли Мумбаи, Братислава, Марсель и другие города, рассказал ТАСС волшебник.

"География сказочного новогоднего путешествия по миру только расширяется. Этой зимой в мой план добавились Мумбаи, Братислава, Люксембург, Берлин, Гаага, Марсель и другие. Всего около двух десятков городов", - рассказал ТАСС главный зимний волшебник страны.

Как сообщал ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, в 2025 году маршрут зарубежного путешествия охватит 13 государств. Везде пройдут праздничные мероприятия. В программе запланировано посещение Китая, Индии, Словакии, Австрии, Италии, Германии, Дании, Бельгии, Франции, Люксембурга, Нидерландов, Армении и Республики Беларусь. Завершится поездка 24 декабря в Минске.

В каждой стране Дед Мороз побывает в Русских домах, посольствах России, детских больницах и реабилитационных центрах. В 2024 году он поздравил более 15 тыс. детей и взрослых в разных странах.