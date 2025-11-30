Россияне выиграли медальный зачет турнира Большого шлема в Абу-Даби

Российские дзюдоисты заняли первое место в медальном зачете турнира Большого шлема в Абу-Даби.

Россияне завоевали шесть медалей - две золотые и четыре серебряные. Золото России принесли Аюб Блиев (весовая категория до 60 кг) и Арман Адамян (до 100 кг). Серебро завоевали Мурад Чопанов (до 66 кг) Абдул-Керим Тасуев (до 81 кг), Идар Бифов (до 100 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).

Второе место в медальном зачете заняла команда Японии (две золотые и две бронзовые награды). Третьими стали немцы (две золотые медали).

Турнир в Абу-Даби стал первым после решения исполкома Международной федерации дзюдо вернуть российским спортсменам право соревноваться с флагом и гимном страны.