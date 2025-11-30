Дзюдоист Башаев выиграл серебро турнира Большого шлема в Абу-Даби

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема в Абу-Даби.

В финале весовой категории свыше 100 кг Башаев уступил Гончигсурену Батхуягу из Монголии.

Башаеву 29 лет, он является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио 2021 года. На его счету серебро (2021) и бронза (2024) чемпионатов мира, а также золото чемпионата Европы 2020 года.

Турнир в Абу-Даби стал первым после решения исполкома Международной федерации дзюдо (IJF) вернуть российским спортсменам право соревноваться с флагом и гимном страны.