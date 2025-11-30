Чемпионку Европы дисквалифицировали в Абу-Даби за укус соперницы

Двукратная чемпионка Европы по дзюдо Леа Фонтен была дисквалифицирована на турнире Большого шлема в Абу-Даби после поединка первого круга в весовой категории свыше 78 кг. Об этом сообщает «РИА Новости».

В ходе борьбы с итальянкой Эрикой Симонетти Фонтен укусила соперницу за руку, после чего Симонетти потребовала перерыв и продемонстрировала следы укуса. Арбитр матча отстранил французскую дзюдоистку от дальнейших соревнований.

Представители французской команды пытались оспорить решение, утверждая, что контакт произошел случайно в ходе интенсивной борьбы. Несмотря на досрочное завершение борьбы, Эрика Симонетти смогла продолжить выступления и в итоге завоевала бронзовую медаль турнира.

В 2023 году Международная федерация дзюдо выступила за допуск российских и белорусских спортсменов на соревнования под нейтральным флагом. При этом как персонал, так и сами выступающие на международных соревнованиях должны были проходить специальную проверку. В сентябре 2024 года было принято решение, согласно которому дзюдоисты перестали носить нашивки с обозначением нейтральных атлетов AIN и начали выступать под эгидой IJF.