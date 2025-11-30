Сборная ВС РФ выиграла медальный зачет соревнований по скалолазанию в Москве

Сборная Вооруженных сил РФ выиграла медальный зачет регионального чемпионата Международного совета военного спорта (CISM) по скалолазанию в помещении, завоевав 28 медалей. Об этом ТАСС сообщили в ЦСКА.

"30 ноября в Центре скалолазания ЦСКА прошла церемония закрытия регионального чемпионата CISM и международных соревнований. Спортивные мероприятия проходили в Москве с 26 по 30 ноября. Состязания объединили более 100 спортсменов из 14 стран. Сборная ВС РФ завоевала 28 медалей", - рассказали в ЦСКА.

Всего в дисциплинах "скорость рекордный формат", "скорость классический формат", "трудность" и "боулдеринг" россияне завоевали 22 медали - 8 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых. У российских спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплинах "класс АL2", "класс AU1" и "класс RP3" 6 медалей - 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая.

Почетными гостями церемонии закрытия стали президент спортивного комитета CISM по скалолазанию, начальник ЦСКА полковник Артем Громов, президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков и заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка в прыжках в высоту, чемпионка мира и Европы майор Анна Чичерова.