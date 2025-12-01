Российский велогонщик занял второе место на соревнованиях в Китае

Российский велогонщик Андрей Степанов занял второе место на этапе Zigong в рамках однодневной шоссейной гонки лиги China Road Pro Cycling League. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велоспорта России,

© Пресс-служба Федерации велоспорта России

Спортсмен выступал за китайскую команду. Лидером гонки стал украинец Виталий Новаковский из Gusto Superteam. Третье место занял австралийский спортсмен Сайрус Монк, представляющий команду FNIX - SCOM - Hengxiang Cycling Team. Также в десятку сильнейших попал еще один россиянин — Андрей Тимофеев, партнер Степанова по команде Chengdu DYC Cycling Team, который завершил гонку на седьмой позиции.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.