Умер тренер сборной России по прыжкам на батуте

Тренер сборной России по прыжкам на батуте Олег Запорожченко умер на 87-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.

Причины смерти не сообщаются.

"Федерация гимнастики России с глубоким прискорбием сообщает о кончине Олега Гавриловича Запорожченко - одного из ведущих специалистов в области прыжков на батуте, внесшего значимый вклад в развитие отечественного спорта. Он входил в число сильнейших спортсменов страны своего времени, участвовал в становлении национальной школы прыжков на батуте и последовательно развивал ее в тренерской деятельности, подготовив ряд победителей и призеров крупнейших международных соревнований: серебряного призера Олимпиады 2012 года Дмитрия Ушакова, Ирину Кундиус, Никиту Федоренко и многих других. Федерация гимнастики России выражает соболезнования родным, близким и коллегам", - говорится в заявлении федерации.

Запорожченко были присвоены звания заслуженного тренера СССР и России, он был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и почетным знаком "За заслуги в развитии олимпийского движения в России".