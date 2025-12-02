В ВФЛА раскрыли, сколько россиян занимаются легкой атлетикой

Более двух миллионов жителей России в настоящее время занимаются легкой атлетикой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

29 ноября в Москве состоялась очередная конференция ВФЛА.

"Всероссийская федерация легкой атлетики на итоговой конференции отчиталась о результатах работы за 2025 год, отметив начало системных преобразований во всех ключевых направлениях, - рассказала представитель пресс-службы. - Впервые разработанная комплексная стратегия развития позволила добиться значимых успехов. Одной из приоритетных задач ВФЛА остается вовлечение россиян в занятия спортом. Сегодня легкой атлетикой занимаются более 2 миллионов человек".

"Для решения этой задачи федерация реализует программы для всех возрастов. Только в проекте "Легкая атлетика в школе" задействованы 24 региона. Для вузов запущена акция "СТУДзаБЕГ" с участием более 30 тыс. студентов. Большое внимание уделяется массовым забегам разных форматов: например, заключено соглашение с проектом "5 верст", проводящим забеги и тренировки в более чем 180 парках в 140 городах", - заключила собеседница ТАСС.

В ноябре 2024 года председателем Всероссийской федерации легкой атлетики стал глава ПСБ Петр Фрадков.