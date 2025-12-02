Дюплантис рассказал, как относится к повышенному вниманию со стороны болельщиков

Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и обладатель олимпийского рекорда шведский лекгоатлет Арман Дюплантис рассказал, как относится к повышенному вниманию со стороны публики.

На днях Дюплантис получил звание спортсмена года по версии World Athletics.