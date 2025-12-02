Трёхкратный чемпион мира по пляжному футболу Шкарин в 43 года объявил о завершении карьеры

Трехкратный чемпион мира по пляжному футболу, играющий тренер московского «Спартака» Антон Шкарин объявил о завершении профессиональной карьеры.

© Пляжный футбольный клуб «Спартак»

— Ровно 20 лет назад (2 декабря 2005 года) я сыграл свой первый матч за сборную России. Сегодня подходящий день для того, чтобы «остановиться». Хочу сказать спасибо всем людям, которые находились всё это время рядом со мной в игре… и совсем неважно, на какой стороне были вы — фолили, симулировали, поддерживали, обманывали, улыбались, кричали, переживали, подсказывали, верили, наставляли, страховали, обнимали или делали вид — вы делали меня сильнее. 20 лет — это маленькая жизнь, и в ней я был по‑настоящему счастлив благодаря вам! Спасибо всем, кто видел мою «игру», я буду скучать по вам, — приводит слова Шкарина пресс‑служба пляжного «Спартака».

Шкарину 43 года, он — трехкратный чемпион мира в составе сборной России (2011, 2013, 2021), двукратный победитель Кубка Европы (2010, 2012) и Евролиги (2009, 2011). Всего в чемпионате России он провел 852 матча, в которых забил 172 гола.